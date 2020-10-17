شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى للزمالك والرجاء المغربى مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام مساء اليوم الاجتماع الفنى لفريقى الزمالك والرجاء المغربى قبل 24 ساعة من لقائهم المرتقب غدا الأحد فى ذهاب الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامته باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

ومن المقرر أن يقوم مراقب المباراة بإلقاء التعليمات الخاصة على مندوبى الناديين ومعرفة لون التيشيرت الذى سيرتديه الفريقين، وموعد الوصول للمباراة، كما سيقوم مراقب المباراة بالتشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية طبقا للبروتوكول الطبى الموضوع فى المغرب فى إطار التدابير الاحترازية التى يقوم بها العالم كله للوقاية من وباء كورونا.

فى الوقت نفسه سيقوم مراقب المباراة بالتأكيد على عدم مخالفة دكة الفريقين لأى قرار تحكيمى فى إطار سعى الجميع نحو خروج المباراة لبر الأمان

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، إعادة حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، لقيادة الجبهة اليمنى فى مواجهة الرجاء المغربى بعدما تأكدت جاهزية اللاعب للمشاركة فى المباراة عقب مشاركته فى التدريبات الأخيرة بالمغرب قبل اللقاء بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الأمامية وأدت إلى ابتعاده عن الأبيض فى المباريات الأخيرة من بطولة الدورى والتى شهدت الاعتماد على جهود الصاعد أحمد عيد بدلا منه، إلا أن الجهاز الفنى يفضل عودة حازم إمام نظرا للخبرات التى يمتلكها والتى ستفيد الفريق فى لقاء الغد.