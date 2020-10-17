شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 17 مواجهة جمعت الاتحاد والإنتاج الحربى قبل صدام الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم، السبت، منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستضيف الاتحاد السكندرى الإنتاج الحربى فى الخامسة والنصف عصراً باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى مواجهة يدخلها زعيم الثغر بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العشرين للمسابقة، فيما فاز الإنتاج الحربى على نادى مصر بثلاثية دون رد في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الثامن عشر للمسابقة.

وحسم الأهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي، فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى، ولايزال الصراع دائراً بين الفرق على تحسين المراكز بصورة شرفية.

*ترتيب الاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى فى جدول الدوري

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة جمعها من 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل في 15 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 32 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع برصيد 40 نقطة جمعها من 32 مباراة فاز في 10 وتعادل في مثلها وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

*تاريخ مواجهات الاتحاد السكندرى والانتاج الحربى

تاريخيا، التقى الفريقان فى 17 مواجهة في مسابقة الدوري، تفوق الإنتاج الحربى نسبيا بتحقيق 6 انتصارات، مقابل أربعة فقط لزعيم الثغر، وانتهت 7 مواجهات بالتعادل، منها ثلاثة تعادلات سلبية

سجل الإنتاج الحربى 24 هدفا مقابل 21 هدفا للاتحاد السكندري، ولم يحقق الاتحاد السكندري أي فوز في آخر 4 مواجهات جمعت بين الفريقين في الإسكندرية.

التقى الفريقان من قبل في ملعب الإنتاج الحربي في 9 مواجهات، حقق أصحاب الأرض الفوز في 3 مباريات، مقابل فوزين لزعيم الثغر، وتعادلا في 4 مباريات، سجل الإنتاج 11 هدفا، مقابل 10 للاتحاد

جاءت أولى مواجهات الفريقين في موسم 2009/2010، عندما صعد الإنتاج لأول مرة، تبادل الفريقان الفوز بملعبهما، فاز الاتحاد بهدف ريعو في أولي المواجهات، ورد الانتاج اعتباره بهدفين دون رد، سجلهما جونيه، وسامح العيدروسي.

ينفرد خالد قمر بصدارة هدافي مواجهات الفريقين، برصيد 4 أهداف، بواقع 3 أهداف لزعيم الثغر، وهدف للإنتاج الحربي، في حين يأتي الثنائي سعيد مراد، وكاوابينا يارو في صدارة هدافي الفريق الحربي برصيد 3 أهداف.

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واجه مختار مختار، زعيم الثغر 18 مرة من قبل، فاز في 6 مباريات، وخسر في مثلها وتعادل في 6 مباريات، سجلت الفرق التي قادها 26 هدفا، واستقبلت 27 هدفا.

انتهت مباراة الدور الاول لدورى هذا الموسم بالتعادل السلبى بين الفريقين فى اللقاء الذى أقيم بالجولة السادسة عشرة للمسابقة على ستاد السلام فى 3 فبراير 2020

*الظهور الاول لعقيلة ومختار يبحث عن مواصلة الانتصارات

وتعد مباراة الليلة هي الظهور الأول لمنير عقيلة مديراً فنياً بشكل مؤقت للاتحاد السكندرى عقب اعتذار طلعت يوسف عن الاستمرار في منصبه ، ليقرر مجلس إدارة زعيم الثغر قبول الاعتذار ومنح منير عقيلة فرصة إدارة أخر مباراتين بالموسم على أن يقود الاتحاد بالموسم حسام حسن نجم الاهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

في المقابل طالب مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، بمواصلة الانتصارات لتحسين مراكز الفريق في المسابقة ، ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا حيث خاض الفريق 15 لقاء خسر 8 لقاءات وفاز فى خمسة مباريات وتعادل فى مباراتين ، ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد تسجيله 8 أهداف.

*التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى والانتاج الحربى

ويبدو التشكيل المتوقع لزعيم الثغر أمام الإنتاج الحربى مكون من :" محمود الزنفلي ، صبري رحيل، إسلام جمال، مروان النجار محمود شعبان، مروان عطيه، كريم الديب، هشام محمد، رزاق سيسيه، خالد قمر".

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام زعيم الثغر مكون من :" عامر عامر وعلاء سلامة وأحمد صابر ومحمود البدرى واحمد شديد قناوى وغنام محمد ومحمد بازوكا ومحمد فييرا وعبدالرحمن شيكا وامادو نيانجى وباسم مرسى".