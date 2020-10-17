شكرا لقرائتكم خبر عن شجع بروح رياضية.. هشام الجخ: السبت كلنا أهلى والأحد كلنا زمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث الشاعر هشام الجخ الجماهير المصرية على ضرورة التحلى بالروح الرياضية ودعم فريقى الأهلى والزمالك فى مباراتهما بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ونشر الجخ صورة عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" يرتدى تيشيرت النادى الأهلى، برفقة شخص يرتدى تيشيرت نادى الزمالك، وكتب فى تعليقه على الصورة، "السبت كلنا أهلى.. الأحد كلنا زمالك".

يأتى هذا فيما يعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى جلسة أخيرة مع جهازه المعاون؛ من أجل التحضير لمباراة الوداد المغربى المقرر لها التاسعة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة ـ الثامنة بتوقيت المغرب ـ فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وتشهد الجلسة مراجعة كل الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة اليوم، وشهد معسكر الأهلى فى المغرب جلسات مكثفة بين موسيمانى وجهازه المعاون؛ من أجل مناقشة كل كبيرة وصغيرة متعلقة بالمباراة ودراسة المنافس.

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من ناحية أخرى واصل محمود كهربا لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية، وبدأ اللاعب فى أداء تدريبات خفيفة بالكرة على هامش مران الفريق الجماعى أمس، الجمعة، بالمغرب قبل مواجهة الوداد تمهيدًا لعودته خلال الفترة المقبلة للتدريبات، ويؤدى اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا شاملا شهد بدء اللاعب فى تنفيذ بعض التدريبات الخفيفة من أجل تجهيزه بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية.

واستقر بيتسو موسيمانى على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الوداد ا ويضم التشكيل المتوقع للأهلى كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة، ومروان محسن.

ويدخل الأهلى مواجهة الوداد وهو منقوص من عدد كبير من نجومه المقيدين فى القائمة الأفريقية، وعلى رأسهم قلبى الدفاع محمود متولى ورامى ربيعة، فى الوقت الذى ابتعد محمود عبد المنعم كهربا عن الحسابات الفنية لاستمرار معاناته من الإصابة فى العضلة الخلفية، فيما يستعيد الفريق الأحمر جهود الثنائى الحارس الأساسى محمد الشناوى والمدافع أيمن أشرف والذين غابا عن المباريات الأخيرة محلياً بداعى الإصابة.