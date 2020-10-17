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شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة موسيمانى تدعم الأهلى قبل مواجهة الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت عائلة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى، على دعم الفريق الأحمر قبل ساعات من مواجهة الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم.
زوجة موسيمانى وأبناؤه ارتدوا تيشرت الأهلى والتقطوا صورة جماعية فى رسالة لدعم المارد الأحمر فى موقعة المغرب أمام الوداد.
من جهته عقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى جلسة أخيرة مع جهازه المعاون من أجل التحضير لمباراة الوداد المغربى المقرر لها التاسعة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة ـ الثامنة بتوقيت المغرب ـ فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وتشهد الجلسة مراجعة كل الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة اليوم، وشهد معسكر الأهلى فى المغرب جلسات مكثفة بين موسيمانى وجهازه المعاون؛ من أجل مناقشة كل كبيرة وصغيرة متعلقة بالمباراة ودراسة المنافس.
من ناحية أخرى واصل محمود كهربا لاعب الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية، وبدأ اللاعب فى أداء تدريبات خفيفة بالكرة على هامش مران الفريق الجماعى أمس، الجمعة، بالمغرب قبل مواجهة الوداد تمهيدًا لعودته خلال الفترة المقبلة للتدريبات، ويؤدى اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا شاملا شهد بدء اللاعب فى تنفيذ بعض التدريبات الخفيفة من أجل تجهيزه بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية.
واستقر بيتسو موسيمانى على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الوداد ا ويضم التشكيل المتوقع للأهلى كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة، ومروان محسن.
ويدخل الأهلي مواجهة الوداد وهو منقوص من عدد كبير من نجومه المقيدين فى القائمة الأفريقية، وعلى رأسهم قلبى الدفاع محمود متولى ورامى ربيعة، فى الوقت الذى ابتعد محمود عبد المنعم كهربا عن الحسابات الفنية لاستمرار معاناته من الإصابة فى العضلة الخلفية، فيما يستعيد الفريق الأحمر جهود الثنائى الحارس الأساسى محمد الشناوى والمدافع أيمن أشرف والذين غابا عن المباريات الأخيرة محلياً بداعى الإصابة.
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