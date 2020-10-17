شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 10 لاعبين فى المربع الذهبى قبل مواجهات نصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لطالما كانت مسابقة دوري أبطال أفريقيا مليئةً بالأرقام القياسية والأحداث التاريخية التي ظلّت راسخًة فى أذهان عشّاق "الساحرة المستديرة"، وتنتظر القارة السمراء على أحر من الجمر أن تبوح البطولة بأسرارها وتكشف النقاب عن بطل النسخة الحالية.

ويملك الأهلي الرقم القياسي على مستوى عدد ألقاب دوري الأبطال برصيد ثمانية ألقاب توج بها أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، يليه الزمالك في المركز الثاني (5 ألقاب).

ويبدو الصراع مشتعلاً بين أندية نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا للتتويج باللقب، بعدما أصبحت فرص الجميع متساوية بعد فترة التوقف الطويلة التى امتدت لشهور طويلة جائحة كورونا، ويتنافس على اللقب الأهلي والزمالك مع الثنائى المغربى الوداد والرجاء، حيث يلتقى الأول مع الأول والثانى ضد الثانى فى ديربيات مصرية مغربية مثيرة.

ويلتقي الوداد والأهلي اليوم، السبت، فى ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلعب الرجاء والزمالك غداً الأحد بنفس الدور، وستكون المباراتان فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بينما تقام مباراتا الإياب فى القاهرة، حيث يلتقى الأهلي والوداد يوم 23 أكتوبر، والزمالك والرجاء فى اليوم التالى من الشهر ذاته.

وبنظرة سريعة سنجد أن التونسى فرجانى ساسى نجم الزمالك الذى يغيب عن مباراة فريقه بسبب إصابته بكورونا هو أغلى لاعب في أندية المربع الذهبى بـ2 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت ، بينما استحوذ الاهلى على أغلى 6 لاعبين في المربع الذهبى يتصدرهم الشناوى ، بينما يتواجد في قائمة أغلى عشرة لاعبين بنصف النهائي الافريقى ثنائى مغربى هما حارس الوداد أحمد رضا ومدافع الرجاء بدر بانون.

قائمة أغلى 10 لاعبين في نصف النهائي الأفريقى

1_ التونسى فرجانى ساسى نجم الزمالك 2 مليون يورو

2_ محمد الشناوى نجم الأهلى 1.7 مليون يورو

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3_ التونسى على معلول نجم الاهلى 1.4 مليون يورو

4_ طارق حامد نجم الزمالك 1.2 مليون يورو

5_ المغربى أحمد رضا نجم الوداد 1.2 مليون يورو

6_النيجيرى جونيور أجاى نجم الاهلى 1.2 مليون يورو

7_ محمود كهربا نجم الاهلى 1.2 مليون يورو

8_ عمرو السولية نجم الاهلى 1.2 مليون يورو

9_ حسين الشحات نجم الاهلى 1.2 مليون يورو

10_ المغربى بدر بانون نجم الرجاء 1.1 مليون يورو