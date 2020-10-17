مباشر.. إيفرتون -1 ليفربول.. هدف مبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة إيفرتون وليفربول في ديربي ميرسيسايد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتصدر إيفرتون جدول ترتيب بريميرليج برصيد 12 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 9 نقاط. تشكيل ليفربول: أدريان - أليكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح. تشكيل إيفرتون: بيكفورد - كولمان - مايكل كين - ييري مينا - لوكاس ديني - ألان - عبد الله دوكوري - أندري جوميز - خاميس رودريجيز - ريتشارليسون - كالفيرت لوين. Advertisements انطلاق المباراة في الدقيقة 3 افتتح ساديو ماني التسجيل لليفربول. الدقيقة 10: خروج فان ديك ونزول جويمز لإصابة الأول. في الدقيقة 19: تعادل مايكن كين لإيفرتون سريعاً.

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