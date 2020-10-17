محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلن النادي الأهلي، تلقي محمد مرجان، المدير التنفيذي له، خطاباً من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد فيه الأخير على إقامة مباراة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 23 أكتوبر باستاد القاهرة.
ويلعب الأهلي مع نظيره الوداد مساء اليوم السبت في ذهاب نصف النهائي بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء المقرر لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب ــ التاسعة بتوقيت القاهرة.
وتغادر بعثة الأهلي الدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح غد الأحد، عقب خوض مباراة الوداد المغربي وتستغرق رحلة العودة إلى القاهرة خمس ساعات ونصف تقريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الأهلي يواجه الوداد في إياب نصف نهائي إفريقيا باستاد القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.