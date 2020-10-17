صلاح أساسياً في تشكيل ليفربول لمباراة إيفرتون بديربي ميرسيسايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه لمباراة إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهد تشكيل الريدز عودة الثنائي تياجو ألكانتارا وساديو ماني بعد تعافيهما من فيروس كورونا. ويتكون تشكيل ليفربول لمباراة إيفرتون من: حراسة المرمى: أدريان. Advertisements خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون. خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون. خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

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