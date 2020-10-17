المقاولون: عماد النحاس باق معنا.. وسنحقق جميع طلباته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:

أكد محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون، أن عماد النحاس المدير الفني للفريق، سيبقى في القيادة الفنية للفريق، مشيراً إلى أن إدارة النادي ستحقق له جميع طلباته خلال الفترة القادمة.

وضمن فريق المقاولون التأهل إلى بطولة الكونفدرالية في الموسم القادم، بعد احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

وقال محمد عادل في تصريحات لبرنامج "Be On Time" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "خلال ٤٨ ساعة سنعقد جلسة مع عماد النحاس وسنحقق كل مطلباته، وهو مدرب مميز وله رؤية وسنرى ما سيحتاجه خلال الفترة القادمة".

واختتم المشرف على الكرة بنادي المقاولون: "عماد النحاس يمتلك عروض تدريبية ٣ اضعاف ما يتقاضاه في المقاولون، ولكنه باق في الفريق ويريد الاستقرار، وهو مدرب ذكي ويطور نفسه واتمنى له الترفيق".