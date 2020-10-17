جلسة أخيرة لموسيماني وجهازه المعاون قبل مباراة الوداد.. وتدريبات خفيفة لكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة أخيرة مع جهازه المعاون؛ من أجل التحضير لمباراة الوداد المغربي، وتشهد الجلسة مراجعة كافة الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهد معسكر الأهلي في المغرب جلسات مكثفة بين موسيماني وجهازه المعاون؛ من أجل مناقشة كل كبيرة وصغيرة متعلقة بالمباراة ودراسة المنافس.

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وواصل محمود كهربا لاعب الفريق الأول، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وبدأ اللاعب في أداء تدريبات خفيفة بالكرة على هامش مران الفريق الجماعي أمس، الجمعة، بالمغرب قبل مواجهة الوداد تمهيدًا لعودته خلال الفترة المقبلة للتدريبات.

ويؤدي اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا شاملا شهد بدء اللاعب في تنفيذ بعض التدريبات الخفيفة من أجل تجهيزه بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.