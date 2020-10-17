محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة أخيرة مع جهازه المعاون؛ من أجل التحضير لمباراة الوداد المغربي، وتشهد الجلسة مراجعة كافة الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة اليوم.
ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وشهد معسكر الأهلي في المغرب جلسات مكثفة بين موسيماني وجهازه المعاون؛ من أجل مناقشة كل كبيرة وصغيرة متعلقة بالمباراة ودراسة المنافس.
وواصل محمود كهربا لاعب الفريق الأول، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.
وبدأ اللاعب في أداء تدريبات خفيفة بالكرة على هامش مران الفريق الجماعي أمس، الجمعة، بالمغرب قبل مواجهة الوداد تمهيدًا لعودته خلال الفترة المقبلة للتدريبات.
ويؤدي اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا شاملا شهد بدء اللاعب في تنفيذ بعض التدريبات الخفيفة من أجل تجهيزه بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة أخيرة لموسيماني وجهازه المعاون قبل مباراة الوداد.. وتدريبات خفيفة لكهربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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