"محاضرة فنية أخيرة".. تعرف على برنامج الأهلي قبل مواجهة الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تناولت بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي، في العاشرة صباح اليوم وجبة الإفطار، وذلك بعدما وضع الجهاز الفني برنامج اليوم الأخير بالمغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد له على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتتناول البعثة وجبة الغداء في الثانية ظهرا على أن يحصل الفريق على وجبة خفيفة في الخامسة مساء قبل التحرك إلى ملعب المباراة.

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وحدد الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني الرابعة والنصف عصر اليوم السبت موعدا للمحاضرة الفنية الأخيرة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.

وتشهد المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة وإعلان تشكيل المباراة الرسمي، بالإضافة إلى تذكير اللاعبين بخطة المباراة وغيرها من الأمور الفنية.

وحدد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، السادسة وعشر دقائق موعدا لتحرك حافلة الفريق من مقر إقامته في كازابلانكا إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.

وتصل حافلة الفريق إلى ملعب المباراة قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.