"محاضرة فنية أخيرة".. تعرف على برنامج الأهلي قبل مواجهة الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
تناولت بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي، في العاشرة صباح اليوم وجبة الإفطار، وذلك بعدما وضع الجهاز الفني برنامج اليوم الأخير بالمغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد.
ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد له على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وتتناول البعثة وجبة الغداء في الثانية ظهرا على أن يحصل الفريق على وجبة خفيفة في الخامسة مساء قبل التحرك إلى ملعب المباراة.
وحدد الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني الرابعة والنصف عصر اليوم السبت موعدا للمحاضرة الفنية الأخيرة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.
وتشهد المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة وإعلان تشكيل المباراة الرسمي، بالإضافة إلى تذكير اللاعبين بخطة المباراة وغيرها من الأمور الفنية.
وحدد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، السادسة وعشر دقائق موعدا لتحرك حافلة الفريق من مقر إقامته في كازابلانكا إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.
وتصل حافلة الفريق إلى ملعب المباراة قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الخاص بالمباراة.
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