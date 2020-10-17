تعرف على تشكيل الوداد المتوقع لمباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام

استقر الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، على التشكيل الذي سيخوض به الأهلي في مواجهة تأتي ضمن ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن جاموندي استقر على الدفع بالإيفواري الشيخ كومارا والذي لم يشارك في أي مباراة لمدة شهرين ونصف عقب تعرضه للإصابة في لقاء نهضة بركان بالدوري.

وجاء الدفع بالشيخ كومارا نظرًا لتعرض صلاح الدين السعيدي للإصابة بفيروس كورونا، وعدم جاهزية أشرف داري العائد من الإصابة مؤخرًا بعد غياب دام تسعة شهور.

جاموندي سيقوم بدفع ثلاثي هجومي في تشكيل الوداد بداية من بديع أووك وإسماعيل الحداد، في المقابل سيقود الكونغولي كارزادي كاسينجو القيادة الهجومية.

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ومن المقرر أن يلعب الوداد بطريقة (4-3-2-1) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: رضا التكناوتي.

خط الدفاع: صلاح الدين نوصير - يحيى عطية الله - الشيخ كومارا - إبراهيم نجم الدين.

خط الوسط الدفاعي: يحيى جبران - وليد الكرتي - أيمن الحسوني.

خط الوسط الهجومي:بديع أووك - إسماعيل الحداد.

خط الهجوم: كازادي كاسينجو.