تعرف على تشكيل الوداد المتوقع لمباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام
استقر الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، على التشكيل الذي سيخوض به الأهلي في مواجهة تأتي ضمن ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن جاموندي استقر على الدفع بالإيفواري الشيخ كومارا والذي لم يشارك في أي مباراة لمدة شهرين ونصف عقب تعرضه للإصابة في لقاء نهضة بركان بالدوري.
وجاء الدفع بالشيخ كومارا نظرًا لتعرض صلاح الدين السعيدي للإصابة بفيروس كورونا، وعدم جاهزية أشرف داري العائد من الإصابة مؤخرًا بعد غياب دام تسعة شهور.
جاموندي سيقوم بدفع ثلاثي هجومي في تشكيل الوداد بداية من بديع أووك وإسماعيل الحداد، في المقابل سيقود الكونغولي كارزادي كاسينجو القيادة الهجومية.
ومن المقرر أن يلعب الوداد بطريقة (4-3-2-1) على أن يكون التشكيل المتوقع كالتالي:
حراسة المرمى: رضا التكناوتي.
خط الدفاع: صلاح الدين نوصير - يحيى عطية الله - الشيخ كومارا - إبراهيم نجم الدين.
خط الوسط الدفاعي: يحيى جبران - وليد الكرتي - أيمن الحسوني.
خط الوسط الهجومي:بديع أووك - إسماعيل الحداد.
خط الهجوم: كازادي كاسينجو.
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