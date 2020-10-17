"ثلاثي في الوسط".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة الوداد المغربي. ويستضيف الوداد نظيره الأهلي مساء اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج. خط الهجوم: حسين الشحات - جونيور أجايي - جيرالدو.

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