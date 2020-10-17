تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة إيفرتون في ديربي ميرسيسايد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يحَل نادي ليفربول ضيفاً ثقيلاً على غريمه التقليدي إيفرتون، اليوم السبت، في مباراة ديربي ميرسيسايد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدخل الريدز المباراة بدون الحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي يُعاني من إصابة، بالإضافة لغياب مواطنه روبيرتو فيرمينو مهاجم الفريق.
واستقر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على الدفع بأدريان في حراسة المرمى، كما قرر الاعتماد على تاكومي مينامينو ليعوض غياب فيرمينو.
وسيعود الثنائي تياجو ألكانتارا وساديو ماني لصفوف الفريق، بعد أن غابا عن مباراة الفريق الماضية امام أستون فيلا، بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة إيفرتون بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.
خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون.
خط الهجوم: تاكومي مينامينو - ساديو ماني - محمد صلاح.
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