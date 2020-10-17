بالمواعيد والقنوات.. ليفربول والريال وبرشلونة وديربي ميلانو بالسبت الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر، تُستأنف المباريات بالدوريات المختلفة على مستوى العالم، ويشهد اليوم السبت، عدد كبير من المباريات النارية والمرتقبة على الصعيد الأوروبي.
ويرصد الخليج 365 لزواره الكرام، بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات "السبت الناري"
الدوري الإنجليزي:
- 1.30: إيفرتون وليفربول (بي إن سبورتس 1).
- 4.00: تشيلسي وساوثهامبتون (بي إن سبورتس 2).
- 6.30: مانشستر سيتي وأرسنال (بي إن سبورتس 2).
- 9.00: نيوكاسل ومانشستر يونايتد (بي إن سبورتس 2).
الدوري الإسباني:
- 4.00: سيلتا فيجو وأتلتيكو مدريد (بي إن سبورتس 3).
- 6.30: ريال مدريد وقادش (بي إن سبورتس 3).
- 9.00: خيتافي وبرشلونة (بي إن سبورتس 3).
الدوري الإيطالي:
- 3.00: نابولي وأتالانتا (بي إن سبورتس 4).
- 6.00: إنتر وميلان (بي إن سبورتس 4).
- 8.45: كرتوني ويوفنتوس (بي إن سبورتس 4).
الدوري المصري
- 5.30: الاتحاد السكندري والانتاج الحربي (أون تايم سبورتس 1).
الدوري الألماني
- 3.30: هوفنهايم وبروسيا دورتموند.
6.30: ارمينيا بيليفيلت وبايرن ميونيخ.
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