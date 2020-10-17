مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر اليوم 17 اكتوبر 2020 الدوري الانجليزي

يشهد آخر لقاء في ديربي ميرسيسايد مشاركة إيفرتون المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لاستضافة حامل اللقب ليفربول في جوديسون بارك يوم السبت 17 أكتوبر.

إيفرتون (4-0) يخرج بفوزه 4-2 على برايتون ، بينما تكبد ليفربول (3-0-1) أول خسارة له هذا الموسم على يد أستون فيلا في الخسارة 7-2 . ليفربول يحمل الرقم القياسي 121-84-82 وجها لوجه طوال الوقت في مباريات ديربي ميرسيسايد ضد إيفرتون.

كيف تشاهد:

الوقت: 7:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي

قناة تلفزيونية: NBCSN، NBC Universo

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التقى إيفرتون وليفربول آخر مرة في مباراة في يونيو ، وانتهت بالتعادل 0-0. واصل ليفربول إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20 ، منهيا جفافا استمر 30 عاما .

مع دخوله يوم السبت ، يحتل ليفربول المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21 ، بعد بدايته 3-0 للموسم بخسارة أمام أستون فيلا . على الرغم من استقبال الفريق 11 هدفًا خلال المباريات الأربع الأولى ، إلا أن محمد صلاح بدأ

بداية قوية هجومية بأهدافه الخمسة وركلتين من ركلات الترجيح. أضاف ساديو ماني ثلاثة أهداف من خلال بداياته الثلاث.

وفي الوقت نفسه ، يجلس إيفرتون على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سمح بإجمالي خمسة أهداف فقط بينما سجل 12 في المباريات الأربع الأولى. دومينيك كالفيرت لوين ، 23 عامًا ، قاد الطريق برصيد ستة أهداف في أربع مباريات ، بينما أضاف جيمس رودريغيز ثلاثة أهداف وصنع اثنين.

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز أن المباريات ستستمر بدون جماهير وسط وباء COVID-19 حيث يواصل "العمل مع الحكومة لإعادة المشجعين بأمان إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن".