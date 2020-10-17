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بيراميدز ينقل تدريباته في المغرب لملعب مولاي رشيد

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قررت إدارة بعثة فريق نادي بيراميدز، نقل تدريبات فريق الكرة في الدار البيضاء لتقام على ملعب مولاي رشيد، بدلا من ملعب كهرما الذي خاض الفريق مرانه الأول عليه بالأمس.
وتوجه محمد صلاح مدير الفريق لملعب مولاي رشيد لمعاينته

مؤكدا أنه أفضل بكثير من ملعب كهرما ويليق باستعدادات الفريق لنصف النهائي القاري أمام حوريا كوناكري، وأرضيته جيدة للغاية.
محمد صلاح أكد أنه سيتم تحديد موعد المران بعد التشاور مع الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق خاصة في ظل عدم وجود أضواء كاشفة بالملعب مع إمكانية تعديل الموعد وتبكير التدريب قبل حلول الظلام.
يذكر أن بيراميدز يستعد لمواجهة حوريا كوناكري الغيتي في التاسعة من مساء الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت كازبلانكا، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 
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