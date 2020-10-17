نابولى يستضيف أتالانتا بالدورى الإيطالى

يحل فريق أتالانتا ضيفا ثقيلا علي نظيره نابولى ، مساء اليوم السبت ، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدورىالإيطالى.
ومن المقرر ان تبدأ مباراة أتالانتا و نابولى مساء اليوم ، في تمام الثالثة عصرا بتوقيتالقاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبى.
ويحتل أتالانتا صدارة الدورى الإيطالى حتي الان برصيد 9 نقاط، من ثلاث مباريات، بينما ياتى نابولى في المركز الخامس من الكالتشيو برصيد 6 نقاط .
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