نابولى يستضيف أتالانتا بالدورى الإيطالى

يحل فريق أتالانتا ضيفا ثقيلا علي نظيره نابولى ، مساء اليوم السبت ، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدورى

الإيطالى.

ومن المقرر ان تبدأ مباراة أتالانتا و نابولى مساء اليوم ، في تمام الثالثة عصرا بتوقيت

القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبى.

ويحتل أتالانتا صدارة الدورى الإيطالى حتي الان برصيد 9 نقاط، من ثلاث مباريات، بينما ياتى نابولى في المركز الخامس من الكالتشيو برصيد 6 نقاط .