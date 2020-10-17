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كالفيرت لوين وريتشارلسون يقودان هجوم إيفرتون أمام ليفربول بالدوري

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أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق إيفرتون تشكيل فريقه لمواجهة في ديربي الميرسيسايد، المقرر إقامته في تمام الـ 1 : 30 من ظهر اليوم على ستاد جوديسون بارك، في إطار منافسات الجولة الـ5

من مسابقة الدروي الإنجليزي الممتاز.

ويقود ريتشارلسون وكالفرت لوين هجوم إيفرتون أمام ليفربول، بينما يلعب جيمس رودريجيز في خط الوسط ويجاوره أندريه جوميش.

وجاء تشكيل إيفرتون كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: شميوس كولمان – مايكل كين – ييري مينا – لوكاس دين

الوسط: آلان – عبدولاي دوكوريه – أندري جوميش – جيمس رودريجيز

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الهجوم: ريتشارلسون – كالفيرت لوين

ويحتل إيفرتون صدارة جدول ترتيب منفردا برصيد 12 نقطة، فيما يحل ليفربول خامسا برصيد 9 نقاط.

 

 

 

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