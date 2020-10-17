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مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر الدوري الانجليزي

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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ، عن تشكيل فريقه لمباراة إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الممتاز.

وشهد تشكيل الريدز عودة الثنائي تياجو ألكانتارا وساديو ماني بعد تعافيهما من فيروس .

ويتكون تشكيل ليفربول لمباراة إيفرتون من:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - جوردان هندرسون.

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خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

 

 

ونجح نجم ليفربول فى الوصول إلى 101 هدف مع الأندية الإنجليزية، بعد تسجيله هدفين، فى مرمى فريق أستون فيلا خلال مواجهة الجولة الماضية من البريميرليج، والتى خسرها الريدز، بنتيجة 7 – 2، بواقع 99 هدفا مع

ليفربول وهدفين مع فريقه السابق .

وجاءت أهداف محمد صلاح الـ 99 مع ليفربول، بواقع 78 هدفا فى الدوري الإنجليزي، خلال 112 مباراة، 20 هدفا فى دورى أبطال أوروبا، خلال 35 مباراة وهدف فى كأس الاتحاد الإنجليزي، خلال 4 مباريات.

ويمتلك محمد صلاح 5 أهداف فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، يحتل المركز الثالث، فى قائمة هدافى المسابقة، خلف الثنائي كالفيرت ليوين، مهاجم إيفرتون والنجم الكورى الجنوبى هيونج مين سون، لاعب توتنهام، برصيد 6 أهداف.

ويتصدر إيفرتون، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الحالى 2020 – 2021، برصيد 12 نقطة، بينما يأتى ليفربول، فى المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

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