ليفربول مباشرHD .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا كورة

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويعود ساديو ماني وتياجو ألكانتارا للمشاركة بعد تعافيهما من فيروس للمشاركة بعد تعافيهما من فيروس كورونا ، فيما يقود النجم محمد صلاح هجوم الريدز. وجاء التشكيل كالأتي: حراسة المرمى: أدريان Advertisements الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون روبيرتسون الوسط: فابينيو، تياجو، هندرسون الهجوم: صلاح ماني، فيرمينو

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