محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

أعلن الإلماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إيفرتون ظهر اليوم السبت على ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي " البريميرليج". وتنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ، القاهرة ، تذاع مباراة ليفربول وإيفرتون بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت المشفرة بتعليق حفيظ دراجي وجاء تشكيل ليفربول كالتالي.. في حراسة المرمى: أدريان Advertisements في خط الدفاع: ترينت، ماتيب، فان دايك، روبرتسون في خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا، ساديو ماني ماني في الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو. يسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح لتصحيح مسار الريدز ونسيان نتيجة المباراة الكارثية الماضية بعدما خسر الفريق أمام أستون فيلا بسبعة أهداف مقابل هدفين، وستكون مباراة صعبة للريدز في ظل النتائج الرائعة التي يحققها إيفرتون، مع مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي، حيث يرغب التوفيز بالاستمرار في النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق منذ بداية الموسم الكروي الجديد

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