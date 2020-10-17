يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت على ستاد سانت جيمس بارك، في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويسعى مانشستر يونايتد إلى تحسن موقفه في البريميرليج، خاصة بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها في المباراة الماضية أمام توتنهام بسداسية مقابلهدف، حيث يأمل سولشاير إلى تصحيح الأوضاع تحنبًا للإقالة المبكرة.
ومن المتوقع أن يغيب برونو فيرنانديز عن مباراة يونايتد اليوم، بسبب خضوعه للحجر الصحي بعد المشاركة مع منتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل
مانشستر يونايتىد كالتالي:
حراسة المرمى: دي خيا
خط الدفاع: وان بيساكا – هاري ماجواير – فيكتور ليندولف – لوك شاو
خط الوسط: مكتومناي – فان دي بيك – بول بوجبا
خط الهجوم: ماركوس راشفورد – جيمس – أنتوني مارسيال
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط وله مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام أستون فيلا.
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام نيو كاسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.