تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام نيو كاسل

يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت على ستاد سانت جيمس بارك، في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى تحسن موقفه في البريميرليج، خاصة بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها في المباراة الماضية أمام توتنهام بسداسية مقابل

هدف، حيث يأمل سولشاير إلى تصحيح الأوضاع تحنبًا للإقالة المبكرة.

ومن المتوقع أن يغيب برونو فيرنانديز عن مباراة يونايتد اليوم، بسبب خضوعه للحجر الصحي بعد المشاركة مع منتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل

مانشستر يونايتىد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا – هاري ماجواير – فيكتور ليندولف – لوك شاو

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خط الوسط: مكتومناي – فان دي بيك – بول بوجبا

خط الهجوم: ماركوس راشفورد – جيمس – أنتوني مارسيال

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط وله مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام أستون فيلا.