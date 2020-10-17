tab3live بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم الدوري الانجليزي

يستعد النجم المصرى محمد صلاح لقيادة فريقه ليفربول ، فى مواجهة ديربى "ميرسيسايد"، أمام جاره فريق إيفرتون فى الواحدة والنصف ظهر اليوم، السبت، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، ويسعى الفرعون المصرى لإحراز الهدف رقم 100 بقميص ليفربول فى جميع المسابقات، بعدما سجل 99 هدفا، خلال 158 مباراة منذ وصوله فى صيف عام 2017 قادما من فريق روما الإيطالي.

ونجح نجم ليفربول فى الوصول إلى 101 هدف مع الأندية

الإنجليزية، بعد تسجيله هدفين، فى مرمى فريق أستون فيلا خلال مواجهة الجولة الماضية من البريميرليج، والتى خسرها الريدز، بنتيجة 7 – 2، بواقع 99 هدفا مع ليفربول وهدفين مع فريقه السابق تشيلسي

وجاءت أهداف محمد صلاح الـ 99 مع ليفربول، بواقع 78 هدفا فى الدوري الإنجليزي، خلال 112 مباراة، 20 هدفا فى دورى أبطال أوروبا، خلال 35 مباراة وهدف فى

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كأس الاتحاد الإنجليزي، خلال 4 مباريات.

ويمتلك محمد صلاح 5 أهداف فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، يحتل المركز الثالث، فى قائمة هدافى المسابقة، خلف الثنائي كالفيرت ليوين، مهاجم إيفرتون والنجم الكورى الجنوبى هيونج مين سون، لاعب توتنهام، برصيد 6 أهداف.

ويتصدر إيفرتون، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الحالى 2020 – 2021، برصيد 12 نقطة، بينما يأتى ليفربول، فى المركز الخامس برصيد 9 نقاط.