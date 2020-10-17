يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف مباراة ليفربول وإيفرتون فى الدوري الانجليزي، فى إحدي أهم مباريات اليوم السبت 17-10-2020، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.

تنطلق مباراة ليفربول وايفرتون فى تمام الساعة 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 بتوقيت جرينتش، على ملعب جوديسون بارك.

يُنقل ديربي الميرسيسايد على قناة بي إن سبورتس إتش دي 1، بصوت المعلق الرياضي “حفيظ دراجي”، كما تُنقل على قناة سكاي سبورت، وكانال.

يدخل ليفربول مباراة اليوم في محاولة لرد الإعتبار بعد الخسارة الفادحة بالجولة الماضية امام أستون فيلا والتي جاءت بسباعية مقابل هدفين في نتيجة تاريخية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع كل من ارسنال وليستر سيتي واستون فيلا، الرابع والثالث والثاني على الترتيب، بينما يأتي فى الصدارة إيفرتون بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

جدير بالذكر ان آخر لقاء جمع بين الفريقين فى الدوري الانجليزي، شهد تعادل سلبي، يوم 21/6/2020، بالجولة الـ30 الموسم الماضي، على ملعب جوديسون بارك.

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