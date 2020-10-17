الامارات | نجم ليفربول يعرض ميدالية دوري أبطال أوروبا للبيع مقابل ثمن زهيد

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول يعرض ميدالية دوري أبطال أوروبا للبيع مقابل ثمن زهيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن نجم ليفربول الإنجليزي السابق، ستيف فينان، قام بعرض الميدالية التي حصل عليها مع "الريدز" عقب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للبيع بسبب بعض المشاكل المالية التي يمر بها.



أوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن فينان وضع ميدالياته وقمصانه التي ارتداها مع النادي في النهائي المعجزة لدوري أبطال أوروبا 2005 للبيع بالمزاد العلني بسبب مشاكل مالية وإفلاس شركته التجارية.



وأشارت إلى أن الظهير الأيمن السابق لـ "الريدز" عرض الميدالية الذهبية للبيع مقابل 13-17 ألف يورو فقط، والتي كان قد حصل عليها عقب نهائي دوري أبطال أوروبا التاريخي في 2005 عقب الفوز على ميلان بركلات الترجيح، بعدما تقدم الفريق الإيطالي 3-0 في الشوط الأول، قبل أن يعود ليفربول في معجزة تاريخية.



وأضافت: "عرض اللاعب البالغ من العمر 44 عاماً قميص تلك المباراة مقابل 2.2 إلى2.7 ألف، ونسخة طبق الأصل من كأس دوري أبطال أوروبا مقابل 6.5 إلى 9 آلاف يورو، إلى جانب ميداليات من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بالإضافة إلى ساعة وقميص تذكاري. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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