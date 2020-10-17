الامارات | تعرف إلى قصة الطفل لوكاس الذي أهداه مبابي هدفا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى قصة الطفل لوكاس الذي أهداه مبابي هدفا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بادر نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، وعقب تسجيله الهدف الأول لفريقه أمس في مرمى نيم في مباراة ضمن الجولة السابعة في الدوري الفرنسي، إلى رفع قميصه، وإظهار رسالة لشخص يدعى "لوكاس" كتب فيها "كن شجاعاً لوكاس.. أنا معك".

وجاءت اللفتة الطيبة من مبابي في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الباريسي "4-0"، لدعم الطفل لوكاس، ومساندته في محاربته لمرض السرطان، خصوصاً أن لوكاس من عشاق كرة القدم، ومن المعجبين بالموهبة الكروية للنجم الفرنسي مبابي.

وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 32، قبل أن يعاود في الدقيقة 83 تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، فيما حمل الهدفين الثاني والرابع للنادي الباريسي توقيع كل من الإيطالي إليساندرو فلورينزي في الدقيقة 77، والإسباني بابلو سارابيا في الدقيقة 88.



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