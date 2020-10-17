الامارات | رسمياً.. الزمالك محروم من نجمه في لقاء الرجاء بأبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الزمالك محروم من نجمه في لقاء الرجاء بأبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم رسمياً غياب نجمه التونسي فرجاني ساسي عن المباراة المهمة الأحد المقبل ضد مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وأكد الزمالك في بيان صحافي أن نتائج اختبار فيروس كورونا المستجد الذي خضع له اللاعب أمس جاءت إيجابية.

وأشار البيان إلى أن ساسي لم يخالط أي شخص آخر في بعثة الفريق منذ وصوله قادماً من تونس، حيث تم عزله في حجرة منفصلة، وأنه سيخضع لاختبار ثانٍ. ولفت إلى أن اللاعب جاء بتقارير تؤكد سلبية التحاليل التي أجريت له في تونس أثناء تواجده مع معسكر منتخب بلاده، "لكننا تمسكنا بأن يجري تحليلين قبل أن يسمح له بالتواجد مع الفريق"، بعدما أثيرت الشكوك حول إصابته خاصة بسبب عدم رد الاتحاد التونسي على المخاطبات التي أرسلها الزمالك من أجل إرسال نتائج المسحات التي أجراها مع المنتخب.

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وشدد الزمالك على استكمال الإجراءات الاحترازية المشددة لحين معرفة نتيجة المسحة الثانية، حرصاً على سلامة جميع أفراد البعثة. ويخوض الزمالك والرجاء بطل المغرب الأحد ذهاب المربع الذهبي للمسابقة الأفريقية في الدار البيضاء على أن تقام مباراة الإياب السبت المقبل في 24 الجاري في العاصمة المصرية، فيما يشهد نصف النهائي الآخر مواجهة مغربية-مصرية أخرى بين الوداد البيضاوي والأهلي بطل مصر.

ويعود دوري الأبطال لاستكمال ما بقي له من مباريات بعد توقف دام لقرابة سبعة أشهر، بسبب انتشار "كوفيد-19"، ما أدى إلى فرض حظر على التنقل بين البلدان الأفريقية التي أقفلت حدودها للحد من تفشي الجائحة.

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