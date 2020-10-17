شكرا لقرائتكم خبر عن سبت كروي ناري.. تعرف على أقوى مباريات اليوم و معلقينها و القنوات الناقلة لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد اليوم عدة منافسات ساخنة في مختلف مسابقات كرة القدم، حيث يقام عدة دربيات هامة في أوروبا، بالإضافة إلى قمة مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مما يجعل أنظار متابعى كرة القدم صوب الشاشة طوال اليوم، خصوصًا في ظل قرارات الأندية بعدم السماح للجماهير دخول الاستادات نظرًا لتفشيى مرض كوفيد 19.

وستكون الجماهير المصرية والأفريقية على موعد في التاسعة مساء بتوقيت مصر عندما يحل فريق الأهلي ضيفًا على الوداد المغربي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على قناة BeIN Sports HD 7، وسوف يقوم بالتعليق عليها عصام الشوالي.

ويستضيف فريق إيفرتون ضيفه ليفربول، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، عندالساعة (1:30 ظهرًا)، على قناة BeIN SPORT HD 1، وسوف يقوم بالتعليق عليها حفيظ دراجي.

ويستقبل فريق مانشستر سيتي ضيفه آرسنال، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بتمام الساعة (6:30 مساءً)، على قناة BeIN SPORT HD 1، وسوف يقوم بالتعليق عليها خالد الحدي.

ويواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بتمام الساعة (9:00 مساءً)، على قناة BeIN SPORT HD 2، وسوف يقوم بالتعليق عليها على محمد على.

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره قادش، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني «الليجا»، بتمام الساعة (6:30 مساءً)، على قناة BeIN SPORT HD 3، وسوف يقوم بالتعليق عليها محمد بركات.

ويحل فريق برشلونة ضيفًا على خيتافي، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني «الليجا»، بتمام الساعة (9:00 مساءً)، على قناة BeIN SPORT HD 3، وسوف يقوم بالتعليق عليها يوسف سيف.

ويستقبل فريق نابولي نظيره أتالانتا، في بطولة الدوري الإيطالي «الكالتشيو»، بتمام الساعة (3:00 عصرًا)، على قناة beIN Sports HD 4، وسوف يقوم بالتعليق عليها عامر الخوذيري.

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ويواجه فريق إنتر نظيره ميلان، في بطولة الدوري الإيطالي «الكالتشيو»، بتمام الساعة (6:00 مساءً)، على قناة beIN Sports HD 4، وسوف يقوم بالتعليق عليها رؤوف خليف.

ويحل فريق يوفنتوس ضيفًا على كروتوني، في بطولة الدوري الإيطالي «الكالتشيو»، بتمام الساعة (8:45 مساءً)، على قناة beIN Sports HD 4، وسوف يقوم بالتعليق عليها جواد بدة.