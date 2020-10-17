شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 3 انتصارات تاريخية للأهلي في المغرب: رأسيات المدافعين تحسم مواجهتين منهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم السبت، أمام الوداد البيضاوي المغربي، على ملعب الأخير.

وكان الأهلي قد بلغ نصف النهائي القاري بعدما أزاح فريق صن داونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية.

الأهلي يمتلك عبر تاريخ مشاركاته عربيًا وأفريقيًا ثلاثة انتصارات شهيرة على حساب أندية المغرب في عقر دارها.

مع أول مواجهة للأهلي أمام الأندية المغرب ولقاء فريق جلاس المغربي في ملعبه بذهاب الدور الأول من بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس 1984، حقق المارد الأحمر الفوز بنتيجة 3/1 وحملت الأهداف إمضاء طاهر أبوزيد وخالد جادالله «هدفين».

ويعود الأهلي لتحقيق الفوز في المغرب، ولكن هذه المرة كان فوزًا منحه لقبًا عربيًا، وذلك بثنائية نظيفة على حساب الرجاء بالجولة الختامية لبطولة النخبة العربية من عام 1997، وجاءت رأسية سمير كمونة في الوقت القاتل لتضع الأهلي في المقدمة قبل أن يعزز هادي خشبة التقدم بهدف ثانٍ.

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وحقق الأهلي انتصارًا ثالث في المغرب، هذه المرة على حساب الوداد، منافسه في لقاء الليلة، وذلك في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، بهدف نظيفة جاء بوساطة رامي ربيعة بضربة رأسية متقنة.