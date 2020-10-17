شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قمة إيفرتون وليفربول.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي إيفرتون، على ملعبه جوديسون بارك، غريمه ليفربول في ديربي الميرسيسايد، ظهر اليوم، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناتى «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 2»، بتعليق حفيظ دراجي.

ويدخل إيفرتون المباراة متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة فيما يحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات وخسارة وحيدة.