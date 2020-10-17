شكرا لقرائتكم المقاولون يقترب من ضم داودا فى الميركاتو الصيفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب أحمد داودا صانع ألعاب الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالى، من الانضمام إلى نادى المقاولون العرب خلال الميركاتو الجارى، وذلك لتدعيم خط هجوم ذئاب الجبل استعداداً، حيث بدأ المقاولون فى خطة تدعيمات شاملة للفريق بعد ضمان المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام وبالتالى المشاركة فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بينما دخل نادى المقاولون فى مفاوضات مع طلائع الجيش أيضاً، حيث يسعى المقاولون لضم عناصر الخبرة إلى جانب الشباب المتواجدين بالفريق تمهيداً للمنافسات القوية فى المرحلة المقبلة.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، من جديد للمشاركة في البطولات الأفريقية مع الموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدا الكونفيدرالية الأفريقية في إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي وللجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني .

ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عام حيث كانت اخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا ابطال الكؤوس.

Advertisements

وتسبب تعادل مصر المقاصة مع سموحة "منافس المقاولون المباشر" في ضياع نقطتين علي الفريق السكندري في مشوار المنافسة علي المركز الرابع والذي حسمه المقاولون رسميا قبل جولة واحدة من النهاية .

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ويليه سموحة أقرب المنافسين في المركز الخامس برصيد 48 نقطة قبل مباراته الأخيرة مع نادي مصر .

وأعلن إتحاد الكرة اليوم بشكل رسمي إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز للاشتراك في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، إسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهي في وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا، بينما يشارك الثالث والرابع في الكونفيدرالية.

وتحدد الأهلي صاحب المركز الأول المشارك في دوري الأبطال والمقاولون صاحب المركز الرابع المشارك في البطولة الكونفدرالية ومازالت المنافسة قائمة بين الزمالك الثاني وبيراميدز الثالث قبل لقاء الجولة الأخيرة لكل منهما حيث يتقابل الأبيض مع الاسماعيلي وبيراميدز مع المقاولون العرب لتحديد أيهما سيشارك في دوري الأبطال أو الكونفدرالية الموسم الجديد 2020 -2021.