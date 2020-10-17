شكرا لقرائتكم إنفوجراف.. الأهلي يتأهل 76 مرة من 91 فى الأدوار الإقصائية قبل مواجهة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى ضيفاً ثقيلاً على الوداد المغربى في التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المغرب، على ملعب محمد الخامس فى مدينة كازابلانكا، فى ذهاب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويملك المارد الأحمر بشرى سعيدة فى تاريخه مع المواجهات الإقصائية التى خاضها قبل مواجهة الوداد، حيث لعب 91 مباراة إقصائية تخطى منافسيه فى 76 مناسبة بينما ودع البطولة فى 15 مناسبة. وإجمالا خاض فريق الاهلي 182 مباراة فى الأدوار الإقصائية بدورى الأبطال، فاز فى 95 وتعادل فى 49 وخسر 38، وسجل 296 هدفاً واستقبل 122، وحقق 98 كلين شيت وفشل فى التسجيل بـ53 مباراة. Advertisements وطوال تاريخ الأهلى بدورى الأبطال الأفريقى، توج المارد الأحمر بثمانية ألقاب وأحرز لقب الوصيف فى 4 نسخ، ولعب الأهلى 284 مباراة فاز فى 142 وتعادل فى 80 وخسر 62 وسجل 439 هدفاً وتلقت شباكه 220 . وفى المقابل، طوال تاريخ الوداد المغربى بدورى الأبطال الأفريقى، توج بطلا مرتين وأحرز لقب الوصيف مرتين، ولعب بطل المغرب 112 مباراة فاز فى 50 لقاء وتعادل فى 29 وخسر 33 مواجهة وسجل لاعبوه 157 وتلقت شباكه 98 هدفا.

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