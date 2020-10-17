فرجاني ساسي يخرج من حسابات باتشيكو قبل 24 ساعة من مواجهة الرجاء

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جدة - عمرو شويل فرجاني ساسي خرج التونسى فرجاني ساسي مدافع وسط الزمالك من حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى في ذهاب الدور نصف النهائي لدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته في التاسعة من مساء الغد بإستاد محمد الخامس بعد التأكد من إصابته بفيروس فرجاني ساسي فرجاني ساسي كان قد انضم لمعسكر المنتخب التونسى الذى أقام مباراتين وديتين طبقا للأجندة الدولية الموضوعة من الإتحاد الدولى ، إلا أنه خالط بعض الأشخاص المصابة بفيروس كورونا وهو ما جعله يقوم بعزل نفسه بعد ظهور عينة إيجابية ، وفور الإطمئنان عليه غادر اللاعب فورا بلاده متجها إلى المغرب للإنضمام لبعثة الزمالك وقام بعمل أكثر من عينة جاءت إحداها إيجابية ليستقر الأمر على بقائه منعزل في إحدى غرف الفندق خاصة وأن حالته في تحسن مستمر . فرجاني ساسي وأصدرت بعثة الزمالك بيانا أكدت فيه أن المسحة الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك كأول إجراء طبي للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها، مشيرا إلى أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجرة منفصلة ولم يتناول حتى افطاره مع زملائه . فرجاني ساسي ودارت اتهامات متبادلة بين الجهاز الطبي للزمالك والجهاز الطبي للمنتخب التونسى حيث كشفت إشراف قنفود، المعدة الذهنية للاعبين المحترفين في تونس عن أن مسحة كورونا التي خضع لها فرجاني ساسي في تونس كانت سلبية ، وأن المسحة في المغرب جاءت إيجابية رغم سلبية المسحة التي خضعت لها في تونس فرجاني ساسي كما أكدت قنفود أن فرجاني ساسي تفاجئ بأن عينته إيجابية رغم سلبية المسحة التي خضع لها في تونس وتم إجباره على الخروج من الفندق من باب العاملين بشكل لا يليق باللاعب . فرجاني ساسي في الوقت الذى أكد فيه مسئولو بعثة الزمالك أن الإتحاد التونسى لم يرد على المخاطبات التي أرسلها الزمالك لإرسال نتائج المسحات التي أجراها اللاعب مع المنتخب . خرج التونسى فرجاني ساسي مدافع وسط الزمالك من حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى في ذهاب الدور نصف النهائي لدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته في التاسعة من مساء الغد بإستاد محمد الخامس بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا وعزله بإحدى غرف الفندق الذى يقيم فيه الزمالك .فرجاني ساسي كان قد انضم لمعسكر المنتخب التونسى الذى أقام مباراتين وديتين طبقا للأجندة الدولية الموضوعة من الإتحاد الدولى ، إلا أنه خالط بعض الأشخاص المصابة بفيروس كورونا وهو ما جعله يقوم بعزل نفسه بعد ظهور عينة إيجابية ، وفور الإطمئنان عليه غادر اللاعب فورا بلاده متجها إلى المغرب للإنضمام لبعثة الزمالك وقام بعمل أكثر من عينة جاءت إحداها إيجابية ليستقر الأمر على بقائه منعزل في إحدى غرف الفندق خاصة وأن حالته في تحسن مستمر .وأصدرت بعثة الزمالك بيانا أكدت فيه أن المسحة الأولى التي أجرتها إدارة الزمالك كأول إجراء طبي للاعب الفريق التونسي فرجاني ساسي عند وصوله ثبتت ايجابيتها، مشيرا إلى أن اللاعب لم يخالط أي شخص بالفريق منذ وصوله حيث تم عزله فى حجرة منفصلة ولم يتناول حتى افطاره مع زملائه .ودارت اتهامات متبادلة بين الجهاز الطبي للزمالك والجهاز الطبي للمنتخب التونسى حيث كشفت إشراف قنفود، المعدة الذهنية للاعبين المحترفين في تونس عن أن مسحة كورونا التي خضع لها فرجاني ساسي في تونس كانت سلبية ، وأن المسحة في المغرب جاءت إيجابية رغم سلبية المسحة التي خضعت لها في تونسكما أكدت قنفود أن فرجاني ساسي تفاجئ بأن عينته إيجابية رغم سلبية المسحة التي خضع لها في تونس وتم إجباره على الخروج من الفندق من باب العاملين بشكل لا يليق باللاعب .في الوقت الذى أكد فيه مسئولو بعثة الزمالك أن الإتحاد التونسى لم يرد على المخاطبات التي أرسلها الزمالك لإرسال نتائج المسحات التي أجراها اللاعب مع المنتخب .

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