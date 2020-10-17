شكرا لقرائتكم تعرف على برنامج الاهلي قبل مواجهة الوداد الليلة بدوري أبطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تناولت بعثة فريق الاهلي في العاشرة من صباح اليوم ،السبت،وجبة الإفطار بعدما وضع الجهاز الفني برنامج اليوم الأخير بالمغرب؛ استعدادا لمواجهة الوداد ، وتتناول البعثة وجبة الغداء في الثانية ظهرا على أن يحصل الفريق على وجبة خفيفة في الخامسة مساء قبل التحرك إلى ملعب المباراة.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ــ الثامنة بتوقيت المغرب ــ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد له على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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واستقر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الوداد المغربى المُقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد محمد الخامس بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويضم التشكيل المتوقع للأهلى كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة، ومروان محسن ، ورغم الاستقرار على هذه التشكيل إلا أن هناك أكثر من سيناريو للجهاز الفنى لهذه المباراة، حيث يتم تجهيز الثنائى حمدى فتحى والسنغالى اليو بادجى للدفع بأى منهما.

ويدخل الأهلي مواجهة الوداد وهو منقوص من عدد كبير من نجومه المقيدين فى القائمة الأفريقية، وعلى رأسهم قلبى الدفاع محمود متولى ورامى ربيعة، فى الوقت الذى ابتعد محمود عبد المنعم كهربا عن الحسابات الفنية لاستمرار معاناته من الإصابة فى العضلة الخلفية، فيما يستعيد الفريق الأحمر جهود الثنائى الحارس الأساسى محمد الشناوى والمدافع أيمن أشرف والذين غابا عن المباريات الأخيرة محلياً بداعى الإصابة.