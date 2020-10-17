شكرا لقرائتكم أزارو يودع الأهلى: أشكر مسئولى النادى وسيظل جمهوره فى وجدانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص النجم المغربى وليد أزارو، على توديع النادى الأهلى وجماهير القلعة الحمراء، بعد انتقاله رسميا إلى نادى الاتفاق السعودى، موجها الشكر لمسئولى وجماهير النادى على كل الحب والتقدير الذى رآه منذ انضمامه من 3 مواسم، توجها بالحصول على 3 بطولات دورى وبطولة كأس مصر وبطولة السوبر المصرى، مؤكدا أنه دائما ما سيظل جمهور الأهلى ودعمه له فى وجدانه.

ونشر أزارو مجموعة صور خلال وجوده فى صفوف القلعة الحمراء، صحبها بتعليق: "أود أن أتقدم بخالص الشكر لمسئولى النادى الأهلى واللاعبين وجماهير النادى العظيمة على كل الحب والتقدير الذى شاهدته منذ انضمامى للنادى منذ 3 مواسم.. نجحنا فيهم بمساعدة زملائى فى الحصول على 3 بطولات دورى وكأس السوبر المصرى.. كما نلت شرف الحصول على لقب هداف الدورى المصرى.. دائما ما سيظل جمهور الأهلى ودعمه لى فى وجدانى".

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وكان نادى الاتفاق السعودى، أعلن أمس الجمعة، ضم المغربى وليد أزارو من الأهلى، رسميا، بعقد يمتد لـ2022، بعدما كان المهاجم المغربى قد انتقل لصفوف الفريق السعودى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فى يناير الماضى، ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الاتفاق السعودى على "تويتر" تغريدة أعلنت من خلالها ضم وليد أزارو رسمياً لمدة عامين، وجاء فى التغريدة "وليد أزارو اتفاقى حتى 2022".

ووصل اللاعب المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى، إلى الدمام أول أمس الخميس، لتوقيع عقد جديد مع الاتفاق السعودى يبدأ من الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب المغربى على راتب قيمته مليون و200 ألف دولار مع النادى السعودى، الذى سبق وأنهى إعارته معه فى نهاية الموسم الحالى، والتعاقد سيشمل رفع اسم اللاعب من القائمة السوداء التى تشمل اللاعبين الذين سبق ورفضوا التجديد للنادى من قبل.