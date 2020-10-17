يستضيف الهلال حامل لقب النسخة الماضية نظيره فريق العين الصاعد حديثًا من الدوري الدرجة الأولى مساء اليوم السبت على استاد الامير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021. تشكيل العين المتوقع كالتالي .. حراسة المرمى : سعد صالح موسي. خط الدفاع : عبدالله الرشيدي، يحيي علي الكعبي، Advertisements محمد الشريمي، حسن حربي، . محمد الشريمي، حسن حربي، . خط الوسط : معتز تمبكتي، سفير تايدر ، نواف الحارثي، بيتر نواره، . طلال مجرشي خط الهجوم :فيصل الجمعان . كان الهلال السعودي توج بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي للمرة الـ16 في تاريخه، وذلك عقب فوزه علي فريق الشباب بنتيجة هدفين مقابل هدف فى إطار منافسات الجولة الثلاثين و الختامية من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة هدفين مقابل هدف فى إطار منافسات الجولة الثلاثين و الختامية من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وانهي الهلال منافسات الدوري السعودي للموسم الماضي هو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٧٢ نقطة. تقام مباراة الهلال والعين في الدوري السعودي في تمام الساعة 20:15 بتوقيت القاهرة، 21:15 بتوقيت مكة المكرمة، 22:15 بتوقيت أبو ظبي. تذاع مباراة الهلال والعين في الدوري السعودي بشكل حصري عبر قناة « السعودية الرياضية 1» بصوت المعلق عيسي الحربين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل العين المتوقع لمواجهة الهلال في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.