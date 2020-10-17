تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة العين في الدوري السعودي

يستضيف الهلال حامل لقب النسخة الماضية نظيره فريق العين الصاعد حديثًا من الدوري الدرجة الأولى مساء اليوم السبت على استاد الامير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

تشكيل الهلال المتوقع كالتالي ..

من المتوقع أن يبدأ الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى المباراة بالتشكيل الاتى :

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: مدالله العليان – علي

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آل بليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك.

خط الوسط : محمد كنو – جوستافو كويلار - أحمد أشرف – سيباستيان جيوفينكو – سالم الدوسري.

خط الهجوم: صالح الشهري.

يغيب عن الهلال كلا من "سلمان الفرج، وياسر الشهراني، وأندريه كاريلو، وبافيتيمبي جوميز"، لعدم الجاهزية البدنية والفنية.

كان الهلال السعودي توج بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

الموسم الماضي للمرة الـ16 في تاريخه، وذلك عقب فوزه علي فريق الشباب بنتيجة هدفين مقابل هدف فى إطار منافسات الجولة الثلاثين و الختامية من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

وانهي الهلال منافسات الدوري السعودي للموسم الماضي هو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٧٢ نقطة.

تقام مباراة الهلال والعين في الدوري السعودي في تمام الساعة 20:15 بتوقيت القاهرة، 21:15 بتوقيت مكة المكرمة، 22:15 بتوقيت أبو ظبي.