موعد مباراة الهلال و العين في انطلاق الدوري السعودي للمحترفين

يستضيف الهلال حامل لقب النسخة الماضية نظيره فريق العين الصاعد حديثًا من الدوري الدرجة الأولى مساء اليوم السبت على استاد الامير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

كان الهلال السعودي توج بلقب دوري كأس محمد

بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي للمرة الـ16 في تاريخه، وذلك عقب فوزه علي فريق الشباب بنتيجة هدفين مقابل هدف فى إطار منافسات الجولة الثلاثين و الختامية من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

وانهي الهلال منافسات الدوري السعودي للموسم الماضي هو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٧٢ نقطة.

موعد مباراة الهلال و العين :

تقام مباراة الهلال والعين في الدوري السعودي في تمام الساعة 20:15 بتوقيت القاهرة، 21:15 بتوقيت مكة المكرمة، 22:15 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال و العين :

تذاع مباراة الهلال والعين في الدوري السعودي بشكل حصري عبر قناة «السعودية الرياضية 1» بصوت المعلق عيسي الحربين .