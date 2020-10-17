تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ارسنال في الدوري الإنجليزي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر ستي نظيره ارسنال مساء اليوم اليسبت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي " البريميرليج".

تنطلق مباراة مانشستر ستي وارسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت بتوقيت القاهرة ،

تذاع مباراة مباراة مانشستر ستي

ومن المتوقع أن يكون تشكيل أرسنال كالتالي..

وارسنال بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 2 المشفرة بتعليق خالد الحدي على المباراة.

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، لابورت، ميندي.

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خط الوسط: فودين، رودري، جوندوجان.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، رياض

محرز، رحيم ستيرلينج.

ويحتل آرسنال المحترف لدى صفوفة المصري محمد النني المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بعدما خاض 4 لقاءات حقق الفوز في 3 وتلقى الهزيمة في واحدة ،

بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بعدما خاض 3 مباريات حقق الفوز في واحد وتلقي الهزيمة في مثلها وتعادل في مباراة .