تشكيل أرسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر ستي نظيره ارسنال مساء اليوم اليسبت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي " البريميرليج".
تنطلق مباراة مانشستر ستي وارسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت بتوقيت القاهرة ،
تذاع مباراة مباراة مانشستر ستيوارسنال بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 2 المشفرة بتعليق خالد الحدي على المباراة.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل أرسنال كالتالي..
حراسة المرمى: لينو.
خط الدفاع: بيليرين، لويز، جابرييل، تيرني.
خط الوسط: سيبايوس، توماس بارتي، ساكا، ويليان.
خط الهجوم: لاكازيت، أوباميانج.
ويحتل آرسنال المحترف لدى صفوفة المصري محمد النني المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بعدما خاض 4 لقاءات حقق الفوز في 3 وتلقى الهزيمة في واحدة ،
بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بعدما خاض 3 مباريات حقق الفوز في واحد وتلقي الهزيمة في مثلها وتعادل في مباراة .
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