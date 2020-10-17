تشكيل الوداد المتوقع أمام الأهلي بدوري الأبطال

يخوض فريق الأهلي اليوم السبت اختباراً مهماً وصعباً أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء "كازبلانكا" ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تنطلق مباراة الأهلي والوداد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بتوقيت القاهرة ،

في حين يكون لقاء الأهلي ضد الوداد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

تذاع مباراة الأهلي والوداد بشكل حصري عبر

قناة بي إن سبورت 7 المشفرة بتعليق عصام الشوالي.

وجاء تشكيل الوداد المتوقع كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع: صلاح الدين السعيدي ويحيى جبران أو الإيفواري الشيخ كومارا ويميناً عبد اللطيف نصير ويساراً يحيى عطية الله.

ويقود خط الوسط وليد الكرتي اللاعب المخضرم وبجواره الإيفواري جباجو ماجبي ويميناً بديع اووك ويساراً إسماعيل

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الحداد وصانع الألعاب أيمن الحسوني .

خدط الهجوم: الكونغولي كازادي كاسونجو.

وتقام المباراة بدون حضور جماهيري نظراً للإجراءات الاحترازية بعد جائحة كورونا والتي تسببت في إيقاف دوري الأبطال لمدة 7 شهور كاملة وتأجلت عودة البطولة بسبب المشاكل الصحية في دول القارة السمراء مع تغييرات في نظام البطولة ثم التراجع عنها.

ويسعى الوداد بقيادة مدربه الأرجنتيني ميجيل جاموندي لتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير بعد خسارة لقب الدوري وإنقاذ موسمه الحالي بتحقيق لقب دوري الأبطال وهي البطولة التي لم يقتنصها الوداد منذ عام 2017.