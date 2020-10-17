مروان محسن يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

يخوض فريق الأهلي اليوم السبت اختباراً مهماً وصعباً أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء "كازبلانكا" ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تنطلق مباراة الأهلي والوداد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بتوقيت القاهرة ،

في حين يكون لقاء الأهلي ضد الوداد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

تذاع مباراة الأهلي والوداد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 7 المشفرة بتعليق عصام الشوالي.

وعتمد موسيماني على خطة متوازنة بطريقة 4-2-3-1 في المباراة .

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي..

حارس المرمى: محمد الشناوي الذي اكتملت جاهزيته

خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر إبراهيم ويميناً محمد هاني ويساراً التونسي علي معلول.

ويقود خط الوسط اللاعب عمرو السولية وبجواره المالي أليو ديانج وعلى اليمين حسين الشحات ويساراً النيجيري جونيور أجاي وصانع اللعب محمد مجدي أفشة .

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وفي الهجوم: مروان محسن.

ويحتفظ موسيماني ببعض الأوراق الرابحة مثل صالح جمعة ووليد سليمان والسنغالي أليو بادجي وحمدي فتحي وأحمد الشيخ كما اكتملت جاهزية محمود وحيد الظهير الأيسر بجانب أحمد فتحي الظهير الأيمن المخضرم.

وتقام المباراة بدون حضور جماهيري نظراً للإجراءات الاحترازية بعد جائحة كورونا والتي تسببت في إيقاف

دوري الأبطال لمدة 7 شهور كاملة وتأجلت عودة البطولة بسبب المشاكل الصحية في دول القارة السمراء مع تغييرات في نظام البطولة ثم التراجع عنها.

ويشهد التاريخ على 8 مواجهات سابقة بين الأهلي والوداد ، فاز الفريق الأحمر في مباراتين ومثلهما للوداد وتعادلا 4 مرات ولكن الأهلي لم يفز في آخر 3 مواجهات ضد الوداد ويبحث عن الثأر من ضياع لقب دوري أبطال أفريقيا 2017 من أحضانه على يد الفريق المغربي.

ولعب المدرب موسيماني ضد الوداد في 10 مواجهات فاز في 3 مواجهات وتعادل 3 مرات وخسر 4 مرات ، واللافت أن موسيماني لم يسبق له تجاوز الوداد في الأدوار الإقصائية مع فريقه السابق صن داونز سواء في ربع النهائي عام 2017 أو نصف النهائي 2018..