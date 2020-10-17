موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقنوات الناقلة

يخوض فريق الأهلي اليوم السبت اختباراً مهماً وصعباً أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء "كازبلانكا" ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والوداد

تنطلق مباراة الأهلي والوداد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بتوقيت القاهرة ،

فيما تكون مباراة الأهلي والوداد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

بينما تقام مباراة الأهلي والوداد في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي .

في حين يكون لقاء الأهلي ضد الوداد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد

تذاع مباراة الأهلي والوداد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 7 المشفرة بتعليق عصام الشوالي.

وتقام المباراة بدون حضور جماهيري نظراً للإجراءات الاحترازية بعد جائحة كورونا والتي تسببت في إيقاف دوري الأبطال لمدة 7 شهور كاملة وتأجلت عودة البطولة بسبب المشاكل الصحية في دول القارة السمراء مع تغييرات في نظام البطولة

ثم التراجع عنها.

ويشهد التاريخ على 8 مواجهات سابقة بين الأهلي والوداد ، فاز الفريق الأحمر في مباراتين ومثلهما للوداد وتعادلا 4 مرات ولكن الأهلي لم يفز في آخر 3 مواجهات ضد الوداد ويبحث عن الثأر من ضياع لقب دوري أبطال أفريقيا 2017 من أحضانه على يد الفريق المغربي.

ولعب المدرب موسيماني ضد الوداد في 10 مواجهات فاز في 3 مواجهات وتعادل 3 مرات وخسر 4 مرات ، واللافت أن موسيماني لم يسبق له تجاوز الوداد في الأدوار الإقصائية مع فريقه السابق صن داونز سواء في ربع النهائي عام 2017 أو نصف النهائي 2018..