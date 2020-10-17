يخوض فريق الأهلي في التاسعة مساء اليوم السبت اختباراً مهماً وصعباً أمام مضيفه الوداد البيضاوي المغربي على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء "كازبلانكا" ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

غيابات الأهلي أمام الوداد اليوم

ويغيب عن الأهلي رامي ربيعة ومحمود متولي وسعد سمير ومحمد محمود وكريم وليد نيدفيد بسبب لعنة الإصابات كما تحيط الشكوك بمشاركة محمود عبد المنعم كهربا لإصابته

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وتقام المباراة بدون حضور جماهيري نظراً للإجراءات الاحترازية بعد جائحة كورونا والتي تسببت في إيقاف دوري الأبطال لمدة 7 شهور كاملة وتأجلت عودة البطولة بسبب المشاكل الصحية في دول القارة السمراء مع تغييرات في نظام البطولة ثم التراجع عنها.

ويشهد التاريخ على 8 مواجهات سابقة بين الأهلي والوداد ،

فاز الفريق الأحمر في مباراتين ومثلهما للوداد وتعادلا 4 مرات ولكن الأهلي لم يفز في آخر 3 مواجهات ضد الوداد ويبحث عن الثأر من ضياع لقب دوري أبطال أفريقيا 2017 من أحضانه على يد الفريق المغربي.

ولعب المدرب موسيماني ضد الوداد في 10 مواجهات فاز في 3 مواجهات وتعادل 3 مرات وخسر 4 مرات ، واللافت أن موسيماني لم يسبق له تجاوز الوداد في الأدوار الإقصائية مع فريقه السابق صن داونز سواء في ربع النهائي عام 2017 أو نصف النهائي 2018..