شكرا لقرائتكم خبر عن ‏6 هزائم للوداد المغربي على أرضه في بطولات أفريقيا.. الأهلي آخر ‏من قهره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تترقب جماهير الكرة العربية والأفريقية اليوم السبت مباراة نارية وصدام عربي يجمع الأهلي بالوداد البيضاوي المغربي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2019-2020.

ويتطلع الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الليلة بالدار البيضاء، تعينه على التأهل للدورالنهائي، وتمنحه الأفضلية في لقاء العودة بالقاهرة.

الوداد المغربي نال 6 هزائم شهيرة على ملعبه ووسط جماهيره على مدار مسيرته ومشاركاته في بطولات الأندية الأفريقية منذ 1987.

وتعتبر أندية مصر هي الوحيدة التي استطاعت تحقيق انتصارين على الوداد في المغرب، في حين حقق أبطال دول تونس ومالي والجابون والجزائر انتصاراً وحيداً على الفريق المغربي في عقر داره.

أول خسارة تلقاها الوداد على ملعبه في بطولات الأندية الأفريقية جاءت على يد سوكارا الجابوني في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري من عام 1994 بهدف دون رد.

شبيبة القبائل الجزائري كان ثاني الأندية التي تلحق بالوداد الهزيمة وسط أنصاره على مدار مسيرته القارية، وذلك بهدف نظيف في ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي نسخة 2001.

ويأتي الدور على النجم الساحلي للخروج منتصراً من ملعب الوداد البيضاوي في المغرب، فينتصر بهدف دون رد في إياب نصف نهائي أفريقيا لأبطال الكؤوس 2003.

دراويش الكرة المصرية فريق نادي الاسماعيلي على موعد مع أول انتنصار مصري على الوداد في المغرب، بهدف شهير لعمر جمال بذهاب دور الـ 16 الاضافي لمنافسات الكونفدرالية نسخة 2007.

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ويقلب دجوليبا المالي الطاولة على الوداد في المغرب ويتفوق عليه بهدفين مقابل هدف، بمرحلة المجموعات للكونفدرالية نسخة 2012.

أخيراً تلقى الوداد البيضاوي المغربي أخر هزائمه على ملعب ووسط أنصاره في مواجهة الأهلي بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا نسخة 2016 برأسية لرامي ربيعة، وهو ما تحلم جماهير القلعة الحمراء بتكراره في موقعة الليلة، في ظل استمرار بطل المغرب بلا هزيمة في عقر داره على مدار 4 سنوات ماضية على المستوى الأفريقي.