شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لـ الاهلي ضد الوداد..مروان وقفشة والشحات وأجاي في الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الوداد المغربي المُقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،السبت، بإستاد محمد الخامس بالمغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويضم التشكيل المتوقع للأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، على معلول ، محمد هاني ، عمرو السولية ، اليو ديانج ، حسين الشحات ، جونيور أجاي ، محمد مجدى قفشة ، ومروان محسن.

الاهلي والوداد

الاهلي والوداد

ورغم الاستقرار على هذه التشكيل إلا أن هناك أكثر من سيناريو للجهاز الفنى لهذه المباراة حيث يتم تجهيز الثنائي حمدي فتحي والسنغالى اليو بادجي للدفع بأي منهما .ويدخل الأهلي مواجهة الوداد وهو منقوصاً من عدداً كبيراً من نجومه المقيدين في القائمة الافريقية وعلى رأسهم قلبي الدفاع محمود متولي ورامي ربيعة، في الوقت الذي ابتعد محمود عبد المنعم كهربا عن الحسابات الفنية لاستمرار معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، فيما يستعيد الفريق الأحمر جهود الثنائي الحارس الأساسي محمد الشناوي والمدافع أيمن أشرف والذين غابا عن المباريات الأخيرة محلياً بداعي الإصابة.





الاهلي والوداد

الاهلي والوداد

الاهلي والوداد

الاهلي والوداد

الاهلي والوداد