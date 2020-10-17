شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الظهور الأول لأحمد كشرى مع الأهلى أمام السويس بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 17 أكتوبر 1995 ، افتتح الأهلى موسمه بالفوز على السويس بهدفين دون رد سجلهما فيلكس وشهدت المباراة الظهور الأول للوافد من الدخان أحمد عبد المنعم كشرى الذى تألق بالقميص الأحمر،وولد أحمد كشري، يوم 8 يناير عام 1973، وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة، لاعبًا في صفوف فريق المقاولون العرب عام 1986، وسط توقعات له بمستقبل مميز للغاية، إلا أنه فوجئ بقرار رحيله عن الفريق بعد 7 سنوات قضاها ضمن صفوف الذئاب، إلا أنه عندما تم تصعيده تقرر الاستغناء عنه.

وتلقى كشري، قرار استغناء المقاولون العرب عن خدماته بصدمة كبيرة كانت كفيلة أن تنهي مسيرته مع الساحرة المستديرة، ودخل في نوبة بكاء شديدة، متجهًا للعب في صفوف فريق الشرقية للدخان، وتألق معهم حيث سجل 30 هدفًا وحصل على هداف الدوري، وهو ما دفع المقاولون العرب، لمحاولة استعادة خدماته.

ومع محاولات المقاولون العرب استعادة اللاعب مرة أخرى، رفض كشري العودة للفريق الذي استغنى عنه، لينتقل إلى النادي الأهلي الذي وجد فيه شهرته ونجوميته، وسط استقبال حافل من أهله وجيرانه بالطبل البلدي والمزمار، بمنطقة الدرب الأحمر بالطبل والمزمار، احتفالًا بأهدافه في أولى مبارياته بالدوري كانت أمام الأوليمبي، حيث سجل 3 أهداف بالقدم اليمنى وآخر باليسرى وثالث بالرأس.

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كشري صاحب الـ 13 هدفاً على مستوى البطولات العربية مع الاهلى سجل خمسة أهداف في شباك شباب رفح الفلسطيني بالبطولة العربية بالقاهرة عام 1996 كأكثر عدد من الأهداف يسجله لاعب في تاريخ الأهلي بالمنافسات العربية ، كما شارك مع منتخب مصر في كأس الأمم الافريقية 1996.

ولكشري، مسيرة تدريبية رائعة، كونه أحد المدربين الشباب الواعدين، وسبق له تولي تدريب فريق النصر للتعدين في أولى تجاربه بالدوري الممتاز، عندما تولى المهمة وسط تجربة محفوفة بالمخاطر في آخر مسابقة الدورى 2017 وقتها.

كما أن كشري، نجح في الفوز على حسن شحاتة، عندما كان مدربًا للنصر للتعدين ووقت تولي المعلم تدريب بتروجت،وسبق وأن تولى أيضًا تدريب نادي الترسانة، بالإضافة لتوليه مهمة تدريب بلدية المحلة، وكان أيضًا له تجربة دولية بتدريب منتخب جيبوتي، عام 2018 الماضي، فضلًا عن أنه سبق له تولي مهمة التدريب في منصب قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

واستطاع كشرى المدير الفنى الحالى لفريق أسوان، أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه واحداً من المدربين الذين يستحقون التواجد فى دوري الأضواء والشهرة، بعد فترة طويلة من تولى المسئولية الفنية لفرق المظاليم، حيث حقق المدرب المخضرم نجاحاً ملحوظاً مع تماسيح النيل وأنقذ الفريق من دوامة الهبوط ليؤمن وضعه فى جدول مسابقة الدورى العام، بعيداً عن الصراع الشرس وبأداء شهد له الجميع على جرأته ومتعته دون الاعتماد على الجانب الدفاعى فقط.