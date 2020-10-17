بطولة إنكلترا: يونايتد يمدد عقد بوغبا عاماً إضافياً

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مدد فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي عقد لاعبه الفرنسي بول بوغبا عامًا آخر، بفضل بند في العقد يسمح له بذلك.

لندن: كشف النروجي أولي غونار سولسكاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الجمعة أن هناك بنداً في عقد لاعبه الفرنسي بول بوغبا يسمح للنادي بتمديده لمدة عام واحد، ما سيبقي الأخير في "أولد ترافورد" حتى عام 2022.

وينتهي عقد بوغبا الفعلي في ختام الموسم الحالي، وقد تم ربطه مؤخراً بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وهو الأمر الذي لم يخفيه باعترافه بأنه سيكون "حلماً" للعب مع النادي الملكي.

لكن، وفقاً لتقارير صحافية الجمعة، تحرك يونايتد لتأمين خدمات بوغبا حتى نهاية الموسم المقبل على الأقل، من خلال الاستفادة من بند التمديد.

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ولم يعلن يونايتد رسمياً عن الصفقة، لكن سولسكاير سرب التفاصيل خلال مؤتمره الصحافي الجمعة "بول لاعبنا، وسيكون هنا لمدة عامين آخرين، وأنا متأكد من أنه يركز على بذل قصارى جهده من أجلنا، ونريد أن نرى أفضل ما لدى بول".

وتابع "لذا، في العامين المقبلين أنا متأكد من أننا سنحصل على أفضل ما فيه".

وعاد بوغبا إلى يونايتد قادماً من يوفنتوس الإيطالي في صفقة قياسية وقتها عام 2016، لكن الإصابات المتكررة وتراجع مستواه كانا سمتين معظم فترته الثانية في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد الأولى في بدايته بين 2010 و2012.

وخاض بوغبا 22 مباراة فقط في الموسم الماضي بعدما عانى من إصابة في الكاحل وكان في حالة سيئة، فيما بدأ يونايتد الموسم الجديد بهزيمتين في أول ثلاث مباريات له في الدوري.