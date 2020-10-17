بطولة مصر: سموحة يفقد الأمل بالمشاركة القارية

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تعادل سموحة سلبًا مع مصر المقاصة الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 33 من الدوري المصري، ففقد أمله بالمشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي.
القاهرة: فقد سموحة أمله بالمشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتعادله السلبي مع مضيفه مصر المقاصة الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري المصري لكرة القدم.
وآل المركز الرابع المؤهل إلى المسابقة القارية لفريق المقولون العرب رغم خسارته الخميس صفر-2 أمام انبي.
ورفع سموحة رصيده إلى 48 نقطة خلف المقاولون 53 نقطة قبل مرحلة واحدة من نهاية البطولة، فيما رفع مصر المقاصة الذي خاض مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد جمال عمر، رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن.
ويعود المقاولون العرب عن المشاركة القارية بعد غياب طال 15 عاماً، إذ تعود مشاركته الأخيرة في المسابقات الأفريقية لعام 2005.
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